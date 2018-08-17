200 млрд тенге пенсионных активов казахстанцев инвестируют в банки

Национальный Банк Казахстана на рыночных условиях кредитует банки для поддержки экономики.

Национальным Банком Казахстана разработана программа по инвестированию пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков второго уровня на сумму до 200 млрд тенге для поддержки кредитования экономики. Программа включает в себя участие банков, с размером собственного капитала более 60 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков будут осуществляться на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи KASE в размере не более 50% от выпуска ценной бумаги. Приобретение облигаций будет возможно только в рамках дополнительного размещения, т.е. при обязательном участии других инвесторов. Предложенный механизм позволяет определить рыночные ставки доходности по облигациям участниками рынка и снизить риск концентрации на эмитентов.

В ходе исполнения данной Программы, Национальный Банк Казахстана направил банкам второго уровня предложение принять участие в облигационной программе, которым заинтересовалось большинство банков.

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