Инвестдоход пенсионных активов за первую неделю апреля составил 400 млрд тенге

Директор департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржан Турсунханов рассказал о доходности пенсионных активов.

"Только за первую неделю апреля в результате волатильности курса тенге и изменения на внешних рынках размер инвестиционного дохода составил порядка 400 млрд тенге, что значительно компенсировало отрицательный инвестиционный доход за весь период января-марта текущего года", – сказал он в ходе брифинга.

Он отметил, что пенсионные активы во всем мире характеризуются длинным инвестиционным горизонтом. В среднем общий жизненный цикл пенсионных накоплений составляет не менее 40 лет.

"Доходность за отдельные краткосрочные периоды времени не являются показателем эффективности управления пенсионными активами, поскольку доходы в видео вознаграждения по финансовым инструментам и другим операциям, начисленным за короткий промежуток времени, не всегда покрывают колебания стоимости ценных бумаг и курса валют за данный период. Поэтому объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно сделать за период не менее одного года", – уточнил спикер.

По его данным за 12 месяцев размер начисленного инвестдохода составил порядка 2,4 трлн тенге, доходность за этот период составила 11,99%.

Стоит отметить, что институтом Mercer совместно с CFA в 2024 году было проведено ранжирование пенсионных систем 48 стран мира. В 2024 году пенсионная система Казахстана по результатам ее анализа и оценки заняла в рейтинге Глобального пенсионного индекса Института Mercer CFA (далее – Индекс) 24 место.

Ведущая страховая компания Allianz опубликовала новое издание Глобального пенсионного отчета, в котором представлен анализ пенсионных систем 71 страны. Согласно обновленному рейтингу, Казахстан занял 26-е место, опередив такие страны, как Австрия, Испания, Чили, Сингапур, Гонконг, Китай и ряд других.