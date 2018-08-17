В Караганде несовершеннолетний кондуктор избил пассажира
Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Фото : очевидцев17 августа 2018, 13:03
В Караганде 16-летний кондуктор автобуса избил пассажира, который оказался жителем Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«16 августа на одной из остановок города Караганды 16-летний подросток, который работает кондуктором в общественном транспорте городского маршрута, нанес телесные повреждения 28-летнему жителю города Астаны. Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», - рассказал представитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.
Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан на месте. Потерпевший с различными травмами обратился в городское медицинское учреждение.
Как пояснили в ведомстве, по факту конфликта между 16-летним кондуктором общественного транспорта и 28-летнего пассажира начато досудебное расследование по статье 293 часть 1 УК РК «Хулиганство».
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