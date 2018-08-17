Офицера столичной СЭР ДГД "взяли" с поличным при получении крупной взятки

Общая сумма взятки была оговорена в размере 15 тыс долларов.

Офицер столичной службы экономических расследований Департамента госдоходов подозревается в получении взятки, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя АДГСПК РК Нурлана Жахина.





"11 августа Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана в получении взятки изобличен старший следователь по особо важным делам СЭР ДГД", - сообщил Жахин.

Подозреваемый задержан с поличным при получении незаконного вознаграждения в сумме 5 тыс. долларов США из ранее оговоренных 15 000 долларов США. Деньги передал директор ТОО за прекращение уголовного преследования по факту хищения средств.

"В связи с полным признанием вины офицер не задерживался. Начато досудебное расследование", - отметили в АДГСПК РК.

В антикоррупционной службе с начала года в отношении сотрудников Службы экономических расследований зарегистрировано 8 фактов коррупционных правонарушений. Общая сумма взяток с начала года по уголовным делам в отношении сотрудников СЭР составила более 25,5 млн. тенге.

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