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В Астане мужчина покончил с собой во время сноса его кафе

Проводится расследование.

Фото : Facebook/Айнур Балакешова17 августа 2018, 15:23

В Астане мужчина убил себя из ружья, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

"Вчера в Астане на объездной дороге между Карагандинской и Павлодарской трассами при сносе незаконно построенного придорожного кафе судебным исполнителем по постановлению суда выстрелом из ружья покончил жизнь самоубийством хозяин кафе. Проводится расследование", - сообщил Садубаев.


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