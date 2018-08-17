В Астане мужчина покончил с собой во время сноса его кафе
Проводится расследование.
Фото : Facebook/Айнур Балакешова17 августа 2018, 15:23
В Астане мужчина убил себя из ружья, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.
"Вчера в Астане на объездной дороге между Карагандинской и Павлодарской трассами при сносе незаконно построенного придорожного кафе судебным исполнителем по постановлению суда выстрелом из ружья покончил жизнь самоубийством хозяин кафе. Проводится расследование", - сообщил Садубаев.
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