Топ-10 актуальных сегодня изобретений Древнего Египта

Из всех древних цивилизаций, египтяне на сегодняшний день является одной из наиболее хорошо известных.

Пирамиды, построенные ими, стоят по сей день, а их мумии и саркофаги являются ценными экспонатами в самых известных музеях. Но при этом мало кто знает, что многое из того, чем пользуются современные люди, был изобретен во времена Древнего Египта.

1. Математика



У египтян были отличные знания по математике. Самые ранние записи о геометрии происходят из Египта, где специалисты по геометрии назывались "арпедонапти". Они использовали веревки, чтобы вычислить площадь земель, а затем в конечном итоге передали эти знания грекам. Египтяне кроме этого разработали эффективные способы умножения и деления, а также дроби.

2. Боулинг



Египтяне играли в игру, очень похожую на современный боулинг. Археолог Уильям Мэттьюз Флиндерс Петри обнаружил могилу ребенка, в которой содержались грубые шпильки и небольшие шарики и пришел к выводу, что это были приспособления для игры. Более твердые доказательства этой теории были найдены при раскопках жилого района второго века. В одном из помещений обнаружили несколько мячей и дорожку с отверстием в середине.

3. Алфавит



Конечно, сегодня люди не используют египетский алфавит, но идея фонетического алфавита (где каждый символ является звук, а не целое слово) пришла именно из Египта. Обычные египетские иероглифы использовали символ для каждого слова, но существовали также 24 знака, которые использовались для отображения звуков, чтобы как-то писать заимствованные иностранные слова.

4. Бумага и письмо



Хотя египтяне не изобрели бумагу, которая используется сегодня, папирус был огромным шагом по сравнению с вырезанием текстов на каменных и глиняных табличках, как с точки зрения простоты написания, так и с точки зрения более легкого переноса с собой. Египтяне изобрели папирус (и тростниковые перья, которыми они писали на нем) в 3000 г. до н. Э, но массово начали использовать только в 500 г. до н.

Папирус стал одной из крупнейших статей экспорта Египта: он был очень дорогой и технология его изготовления усиленно охранялась. Вдохновленная примером Египта, Европа в конечном итоге перешла на пергамент, и затем Китай изобрел бумагу в 100 г. до н. Э, сделав его из коры шелковицы и конопляных тряпок.

5. Парики



У древних египтян была дилемма: они не хотели ходить с длинными прическами под палящим солнцем, но они также не хотели стричься налысо, чтобы солнечные лучи не обжигали кожу головы, а также по причинам моды. В результате появились парики. Предохранения от высокой температуры была далеко не единственная причина, по которой египтяне начали пользоваться париками. Они также защищали от головных вшей.

6. Медицинские записи

Люди лечили раны всеми видами трав и измельченными частями животных в течение длительного времени. Однако, благодаря своим новым и удобным методам написания, египтяне оставили одни из старейших описаний медицинских процедур и лекарственных рецептов. До сих пор ученые нашли девять отдельных журналов из папируса, в которых говорится о том, как египтяне лечили пациентов.

7. Хирургия



Продолжая тему медицины, египтяне были цивилизацией, которой принадлежали раннее обнаружены хирургические инструменты. Они были найдены в могиле Кара, который был известен как "дворцовый врач и хранитель секретов фараонов". В захоронении рядом с головой Кара были обнаружены несколько бронзовых хирургических инструментов, в каждом из которых было отверстие для подвешивания на крючок.

8. Дверные замки



На самом деле, египтяне не изобрели дверные замки (это сделали ассирийцы), но египтяне популяризировали их и улучшили оригинальный дизайн. Египетские конструкции удивительно похожи на те, которые используются сегодня, за исключением того, что механизмы делали из дерева или латуни. В конце концов, это было гораздо дешевле, чем нанять охранника. В конечном итоге, замки распространились по Греции и Римской империи.

9. Зубная паста



Методы поддержания чистоты зубов существовали уже в течение определенного времени, но египтяне изобрели впервые в истории средство для поддержания здоровья полости рта. В некоторых египетских гробницах были найдены зубные щетки, которые были сделаны из веточки, разделенной на одном конце. В папирусных документах было найдено рецепт зубной пасты: 1 драхма (0,3 г) каменной соли, две драхмы мяты, 1 драхма высушенной цветка ириса и немного перца.

10. Стекло



Доказательства того, что люди создали и использовали стекло в ремеслах, можно найти еще в 3500 до н.э. - В египетской и месопотамской цивилизации. Главным образом стекло использовалось в виде мелких стеклянных шариков. Египтяне затем открыли эффективный способ изготовления ваз, заливая в формы из утрамбованного песка расплавленное стекло. Самые ранние обнаружены египетские вазы были посвящены фараону Тутмоса III и датируются примерно 1500 г. до н.

Источник novosti-n.org

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