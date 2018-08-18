Казахстанцы помогли собрать алматинке более €50 000 на электронный протез ноги

Врачи обещали, что через 6-8 месяцев девушка сможет передвигаться без особых усилий.

Собиравшая деньги на электронный протез жительница Алматы встала на ноги. Надира Аухадиева вернулась из Германии, где провела последние два месяца, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Надире, из-за онкологии два года назад ампутировали правую ногу. Для современного протеза девушке необходимо было 70 тысяч евро. Она обратилась к казахстанцам с просьбой помочь собрать эту сумму, пожертвовав по четыреста тенге. Неравнодушные люди, откликнулись на обращение. Денежные переводы поступали даже из-за рубежа. Общими усилиями удалось собрать 51 тысячу евро. Немецкие протезисты смогли изготовить Надире современный электронный протез именно на эту сумму.

Процесс изготовления ноги занял несколько недель. Протез подгонялся под тело девушки, чтобы при ходьбе не возникало дискомфорта. Сейчас Надира учится ходить на новой ноге. Поначалу было тяжело, - вспоминает она. Тело забыло, каково это двигаться на двух конечностях.

Радует, когда снова ходишь на двух ногах. Потому что ты 2 года этого не делал, и теперь как маленький ребенок, который только встает на ноги и делает первые шаги. У меня даже был случай, когда я была в Германии, я училась ходить на ноге, я упала очень сильно, - делится впечатлениями Надира Аухадиева.

Над походкой, - говорит Надира, - придется поработать. Врачи обещали, что через 6-8 месяцев девушка сможет передвигаться без особых усилий, а в дальнейшем даже бегать. Сейчас Надира ищет работу. Мечтает приносить пользу обществу.

Те, кто ищет, те всегда найдут выход. Просто не надо отчаиваться и не надо падать духом. Спасибо большое людям, что они поставили меня на ноги. Если бы не они, я бы до сих пор ходила на костылях и мучилась. А сейчас я себя, благодаря этим людям, чувствую полноценным человеком, - говорит Надира Аухадиева.

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