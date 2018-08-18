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В Китае недалеко от Казахстана произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 729 км на восток от Алматы.

Фото : Сайт для Всезнаек и Почемучек18 августа 2018, 09:57

18 августа в 05 час 43 мин 32 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Эпицентр землетрясения расположен в 729 км на восток от Алматы на территории Китая.

Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 43.71° с.ш. 85.52° в.д. Глубина 0-5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


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