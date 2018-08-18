Куда пойти в Алматы на День города
Акимат предоставил план мероприятий, посвященных Дню города.
Акимат Алматы опубликовал полный список мероприятий, запланированных ко Дню города, сообщает Zakon.kz.
1. Международный фестиваль современного искусства «ARТBAT fest», 24 августа – 24 сентября, вдоль реки Есентай
2. Фестиваль классической музыки «Алматы Кок - Тобе Опера» - 25-26 августа, 20.00, парк «Кок-Тобе»
3. Международный фестиваль по монументально-декоративному искусству «Mural», 25 августа – 15 сентября - Алмалинский район, Кабанбай батыра 79
4. Выставка-ярмарка ковровых изделий, посвященная Дню города - 6 - 16 сентября,11.00, ул. Жибек жолы
5. Открытие площади им. Абая после реконструкции, 7 сентября, 18.00, Площадь Абая
6. Фестиваль оркестровой музыки под открытым небом «Фестиваль оркестров», 7-8 сентября, 20.00, Площадь Абая
7. Открытие фестиваля «Парк фест»- 8 – 20 сентября, Парк «Дружба»
8. Ежегодный фестиваль книги «Кiтап fest», 8 сентября, 10.00-18.00, Площадь Астана
9. Концерт российского хип-хоп исполнителя Feduk, 8 сентября, 20.00, Амфитеатр «Шабыт»
10. Эко-фестиваль «Мой дом». Хэдлайнер: группа «Blue», 8 сентября, 19.00-21.00, ВСК «Медеу»
11. Семейный фестиваль «Family Festival», 9 сентября, 12.00-21.00, Площадь Астана
12. Показ документального фильма «Турксиб». Выступление Государственного оркестра «Камерата Казахстана» под управлением Г.Мурзабековой. 13 сентября, 20.00, Жибек жолы
13. Международный фестиваль «Музыкальные инструменты мира», 13-14 сентября, Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа
14. Открытие выставки «Архитектура советского модернизма в Алматы», 14 сентября, «Целинный» - Музей современного искусства «Гараж» (Москва)
15. 100-летие Народного Героя РК, казахского писателя К. Кайсенова. 14 сентября, 17.00, Театр Ауэзова
16. Юмористический проект «Однажды в России», 14 сентября, Дворец Республики
17. Фестиваль Казахстанских дизайнеров «Fashion Fest», 14, 16 сентября, Ул. Жибек жолы
18.Праздничные мероприятия, посвященные 10-летию Алатауского района, 14, 15 сентября, Алатауский район
19. VII международный фестиваль садов «Almaty garden show», 14-16 сентября, 11.00-18.00 ЦПКиО
20. Фестиваль ди-джеев «Jazzystan: Apple to Apple», 14, 16 сентября, Жибек жолы, Панфилова
21. Концерт «Вне границ – Вне времени. Гонконг - Казахстан», 15 сентября, ГАТОБ им. Абая
22. Казахстанский фестиваль музыки «Gakku дауысы», 15 сентября, 15.00-23.00, Площадь Астана
23. Ночной фестиваль «ЯРКОкросс», 15 сентября, 19.00 ВК «Атакент»
24. Алматинский Международный кинофестиваль, 15-19 сентября, Дворец Республики
25. Городской фестиваль яблок «Aлма fest», 16 сентября, 10.00-20.00, Парк Первого Президента
26. ALMATY FEST BIG CITY PICNIC, 16 сентября, Алматы арена
27. Гала-концерт «B-DAY PARTY», 16 сентября, 18.00, Алматы арена
28. Мото фристайл «Red bull Alma FMX JAMS», 16 сентября, 18.00-20.00, Площадь Астана
29. Праздничный фейерверк в честь празднования Дня города, 16 сентября, 21.00, Площадь Астана
30. Международное мероприятие по линии ТЮРКСОЙ «Алатау алабында», 20 сентября, 18.00, ТТИ «Алатау»
31. Молодежный фестиваль «Almaty Youth Space», 21 сентября, ул. Панфилова
32. Концерт группы «Пикник» с новой программой «Искры и канкан», 21 сентября, 20.00, Дворец Студентов
33. Телевизионный проект телеканала «Хабар» «Junior Eurovision», 22 сентября, Площадь Абая
34. Muzzone Dance Party. 23 сентября, 19.00, «Алматы арена»
35. Открытие после реконструкции кинотеатра «Арман». Мультимедийная выставка «Золотые голоса», посвящённая творчеству Ермека Серкебаева, 26 сентября, кинотеатр «Арман»
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