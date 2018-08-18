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Стало известно, сколько итальянские клубы потратили на новых футболистов

Клубы Серии А выложили более миллиарда евро на трансферы игроков летом 2018 года

Фото : AFP18 августа 2018, 21:21

Клубы высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу потратили в минувшее трансферное окно 1,14 миллиарда евро, сообщает Football Italia. Расходы итальянских клубов увеличились по сравнению с прошлым годом на 233 миллиона евро. Больше в минувшее трансферное окно потратили лишь клубы английской Премьер-лиги (1,42 миллиарда евро).

Среди итальянских клубов больше всех за новичков заплатил "Ювентус" – 250 миллионов. В частности, туринцы приобрели Криштиану Роналду, Жуана Канселу, Дугласа Косту и Леонардо Бонуччи.

Второе место заняла "Рома", потратившая на трансферы 136 миллионов евро.

Чемпионат Италии стартует в субботу матчами "Кьево" – "Ювентус" и "Лацио" – "Наполи".

Источник: "Сегодня"


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