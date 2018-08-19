Жительница Алматы сделала селфи с призраком

Алматинка стала терять сознание после встречи с призраком.

В Алматы появление призраков не в диковинку. Городские легенды хранят истории про призрак изнасилованной и убиенной в новостройке около Никольского базара девушке, который долго пугал случайных посетителей многоэтажного долгостроя в 1980-1990-е годы. А затем он, по слухам, неоднократно являлся сотрудникам поселившейся там организации.

Поговаривают о призраках, являющихся ночами в местах своей традиционной дислокации – на бывших и действующих кладбищах. Например, в парке панфиловцев, где, как известно, было одно из кладбищ города Верного.

Вот и героиня интервью тоже столкнулась с необъяснимым явлением на рабочем месте. Обычно про такое говорят: «Не поверю, пока не увижу». 21-летняя Меруерт Оспанова сделала селфи, на котором, по ее словам, запечатлен призрак.

На снимке появилось небольшое жуткое человеческое лицо с огромными черными, как дыры, глазами и бледной кожей. Что это? Мистика из параллельного измерения, соприкоснувшаяся с нашим миром, или чей-то обреченный на скитания дух, а может, просто игра света и тени?

- Это случилось пару месяцев назад на работе, было обеденное время, и я решила сделать селфи. Потом стала просматривать фотографии и увидела это. Это не фотошоп, свет там не мог так упасть. У меня нет цели кого-нибудь разыгрывать, сейчас коллеги просят не пугать их, но я не знаю, что случилось на фотографии. Мы с родителями ходили к имаму. Он сказал, что мы сами виноваты, что своими мыслями притягиваем к себе таких существ, - рассказывает девушка.

Примечательно, что на этом связанная с фотографией мистика не закончилась.

На следующий после селфи день Меруерт стала терять сознание на работе, у нее неожиданно появилась аллергия на металлические предметы. Однако врачи не нашли у девушки признаков болезни.

- Болезни никакой не нашли. Я ходила к невропатологу, терапевту, сдавала все анализы. Ничего не нашли. Сейчас я не могу уйти с работы. Сильно я не боязливая, но после такого случая даже не знаю. Часто остаюсь на работе одна. Больше селфи я не делаю там. Бывает, сидишь спокойно - и тут неожиданно упадет что-нибудь, и вздрагиваешь. Я узнавала, на месте моей работы раньше не было больниц или кладбищ, я работаю оператором-консультантом и часто общаюсь там с людьми, никто ничего необычного не замечал.

Родители уговаривали Меруерт удалить фотоснимок, но девушка еще не сделала этого. Журналисты показали этот снимок профессиональному графическому дизайнеру. Явных признаков искусственной коррекции изображения он не обнаружил, хотя не исключил такой вероятности.

Источник: «Караван»

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