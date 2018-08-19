В интернете продают "автограф Назарбаева"

Автор объявления просит за текст 350 тысяч тенге (около тысячи долларов США).

Письменные пожелания успеха и автограф президента РК Нурсултана Назарбаева были выставлены на продажу на сайте объявлений, сообщает Zakon.kz.

Автор объявления просит за текст 350 тысяч тенге (около тысячи долларов США).

«Автограф с пожеланиями успеха высокого качества и всего доброго от Президента РК оставленными им в альбоме при посещении магазина в поездке по Алматы в 1997 году (подлинность гарантируется процесс подписания есть на фотографиях)», - гласит текст объявления.

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