В интернете продают "автограф Назарбаева"
Автор объявления просит за текст 350 тысяч тенге (около тысячи долларов США).
Фото : скриншот19 августа 2018, 19:54
Письменные пожелания успеха и автограф президента РК Нурсултана Назарбаева были выставлены на продажу на сайте объявлений, сообщает Zakon.kz.
Автор объявления просит за текст 350 тысяч тенге (около тысячи долларов США).
«Автограф с пожеланиями успеха высокого качества и всего доброго от Президента РК оставленными им в альбоме при посещении магазина в поездке по Алматы в 1997 году (подлинность гарантируется процесс подписания есть на фотографиях)», - гласит текст объявления.
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