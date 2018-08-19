Казахстанец взял первое "золото" на Азиаде и посвятил победу Тену

Шпажист Дмитрий Алексанин прокомментировал свое победное выступление.

Казахстанский шпажист Дмитрий Алексанин стал чемпионом Азиады-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

В финале ему противостоял олимпийский чемпион из Южной Кореи Пак Сан Ен. Борьба получилась очень напряженной, где преимущество Алексанина удерживалось на протяжении трех периодов. Кореец в третьем отрезке буквально нагонял Алексанина, однако казахстанец не отдал ему финал - 15:12!

Эта медаль стала первой в активе сборной Казахстана на Азиатских играх.

Алексанин заявил, что свою медаль посвятил всему Казахстану и фигуристу Денису Тену.

"Эмоции переполняют. Все было здорово. Работа была проделана колоссальная. Хочу отметить своих тренеров Альберта Валентиновича и Алексея Борисовича. Мы вместе с ними к этому стремились. Так вышло, что мне в полуфинале и финале попались бронзовый призер Олимпиады. А также действующий чемпион ОИ. На них двоих настраивался. Я знал, что второй из них будет в финале. Искал какие-то «дырки». Нашел — все получилось! Тяжело было, но преодолели. Алга, Казахстан! Безусловно, победу посвящаю всему Казахстану. Денису Тену. Трагическая гибель. Ужасная. Даже слов нету",- сообщил после победы Алексанин.

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