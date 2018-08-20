Британка плавала в открытом море 10 часов после падения с круизного лайнера
Как отмечается, её нашли сотрудники береговой охраны страны в 1300 метрах от места падения.
Жительница Великобритании провела в открытом море 10 часов после падения с круизного судна Norwegian Star. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.
Как отмечается, морское судно шло из порта Варгалора в Венецию. Женщина выпала за борт примерно в 95 километрах от побережья Хорватии. Её нашли сотрудники береговой охраны страны в 1300 метрах от места падения.
46-летняя Кэй была доставлена в госпиталь хорватского города Пула. После проведения медосмотра её выписали.
Сейчас власти Хорватии изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, намеренно ли туристка оказалась за бортом или это было случайное падение.
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