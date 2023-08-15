Четыре австралийских серфера провели 38 часов в открытом море

Четырех австралийских серферов, которые пропали без вести после шторма в Индонезии, нашли живыми. Они провели в море 38 часов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, четверо австралийцев пропали во время шторма в Индонезии после сильного шторма, перевернувшего их лодку. Троих из них, а также двух индонезийцев из команды катера, обнаружили в ходе поисковой операции – они "покачивались на волнах на досках для серфинга" в открытом море. Мужчины провели посреди океана 38 часов.

Еще одного австралийца спасли несколько позже: он отделился от остальных, чтобы попытаться найти помощь. Продолжаются поиски одного индонезийца – члена команды опрокинувшегося катера.

Австралийцы приехали в Индонезию, чтобы отметить день рождения одного из них. Они попали в сильный шторм в воскресенье, когда направлялись от острова Ниас к уединенному острову Пинанг. Это популярное у любителей серфинга место, расположенное примерно в 150 км от индонезийского острова Суматра. Второй катер, на котором плыли еще несколько туристов, успешно достиг Пинанга. После этого индонезийские власти начали розыск пропавших.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила, что правительство окажет серфингистам и их родственникам всю необходимую поддержку. Между тем родные туристов считают, что те вполне могут не возвращаться в Австралию, а продолжить отдых – их запланированное путешествие должно продлиться еще восемь дней.

Ранее в Мангистауской области нашли пропавшего туриста из Алматы, которого искали пять дней.