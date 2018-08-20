Как правильно читать праздничный Курбан-айт намаз

Праздничные намазы относятся к важным коллективным намазам, поэтому не читаются в одиночку.

Курбан-айт – это праздник жертвоприношения, праздник окончания хаджа, передает Zakon.kz.

Председатель ДУМК, Верховный муфтий РК Серикбай кажы Ораз рассказал, как нужно совершать праздничный коллективный Курбан-айт намаз.



Праздник Курбан-айт отмечается через 70 дней после Ораза-айта (Ораза-байрам), в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима (мир ему).

Слово «Курбан» означает «приблизиться», «быть ближе». Как религиозный термин, это означает приношение в жертву животного в определенное время, с намерением поклонения, чтобы сердцем приблизиться к Всевышнему Аллаху.

Курбан в Исламе является одним из видов поклонений, совершаемых имуществом. Это выражение благодарности Всевышнему Аллаху за ниспосланные Им блага.

Праздник Курбан-айт начинается 10-го числа месяца Зуль-Хиджа по лунному календарю и продолжается 4 дня. К четырем праздничным дням прибавляется день ‘Арафа (9-ый день месяца Зуль-Хиджа). Эти 5 дней называются «Аййам Ташрик» (Дни Ташрика). В эти дни после фард намазов произносятся такбиры. Эти такбиры называются еще «Такбиры Ташрика».

Такбиры Ташрика начинают произносить с утреннего намаза в день ‘Арафа и заканчивают предвечерним намазом в 4-ый день праздника – 23-им по счету. Эти такбиры ваджиб и провозглашаются громко.

Слова Такбира: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илаха иллаллаху уаллаху Акбар, Аллаху Акбар уа лиллахиль хамд».

Слова этого священного Такбира дошли до нас со времен Ибрахима через нашего Пророка.

И мужчины, и женщины, совершающие намаз с джамаатом или в одиночку, произносят Такбиры Ташрика после каждого фард намаза один раз. Это ваджиб. Произносятся эти Такбиры также после восполнения пропущенных намазов в Дни Ташрика.

При праздновании Курбан-айта мусульманам следует совершить полное омовение и надеть чистую и праздничную одежду. Они произносят праздничный такбир словами: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ла илаха илла Ллаху ва-Ллаху акбар, Аллаху акбар ва-ли-Ллахи-ль-хьамд. В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Она обычно начинается с прославления Аллаха и Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), затем разъясняется история происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения.

Обязательный праздничный коллективный намаз состоит из 2-х рака’атов. В первом рака’ате читается «субханака», после чего имам произносит вслух, а джамаат – про себя, такбир - «Аллаху Акбар» три раза. В первых двух такбирах руки поднимают и опускают вдоль туловища. После третьего такбира руки, не опуская, складывают. Имам читает Аль-Фатиху, аяты (или суру) из Корана. Потом совершают руку’ и сажда. Поднимаются на второй рака’ат. Имам читает Аль-Фатиху и аяты (или суру) из Корана. Потом, как и в первом рака’ате, делается три такбира. Во всех трех такбирах руки поднимаются и опускаются вдоль туловища. С четвертым такбиром совершается руку’, а затем сажда. Затем, сидя читаются ат-Тахийат, Аллахуммасалли, Аллахуммабарик, Раббана, затем дается салам. После этого имам всходит на минбар и читает хутбу. Делается ду’а, и намаз завершается.

Праздничные намазы относятся к важным коллективным намазам, как и пятничные, и поэтому не читаются в одиночку, как обязательные пять намазов. Хутба читается после намаза, так как является сунной, а в пятничном намазе хутба является условием пятничного намаза и читается до него. После праздничной молитвы мусульмане, которые имеют возможность принести жертву, делают это.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!