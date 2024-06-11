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В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт

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11 июня 2024 года Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) определило время праздничного намаза на Курбан айт в регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что несмотря на единый часовой пояс в стране, намаз начинается по-разному.

В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 13:26

Фото: muftyat.kz

Как отмечено на сайте ДУМК, в течение первых десяти дней зуль-хиджа следует поклоняться с предельной преданностью и стараться совершать больше добрых и благих дел.

Также сказано, что в течение трех дней после намаза Курбан айт мусульманину, который имеет материальную возможность, необходимо совершить жертвоприношение.

Ранее ДУМК пояснил, почему первый день Курбан айта был перенесен с 17 июня на 16 июня.

В четвертом квартале каждого года Отдел шариата и фетв ДУМК готовит таблицу с указанием религиозных праздников и дат наступающего года. Таким образом, дни месяцев по хиджре указаны на основе данных международных центров астрономических исследований. В то же время эксперты по фетвам предупреждают, что фактические даты религиозных праздников могут быть отложены или перенесены на один день в зависимости от наступления новолуния.

В исламе священные дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Такой год рассчитывается по смене фаз Луны. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Поэтому лунный месяц составляет 29 или 30 дней.

Для определения месяца зуль-хиджа 29 числа месяца зуль-када наблюдается состояние луны. Если на закате видно новолуние, считается, что на следующий день наступит месяц зуль-хиджа. Если погода пасмурная и луны не видно, месяц зуль-када продлевается на 30 дней.

"В связи с этим месяц зуль-хиджа начался 7 июня, так как вечером 6 июня наступило новолуние. Именно поэтому, как мы предупреждали в начале года, день Курбан айта наступает на день раньше, то есть 16 июня".Пресс-служба ДУМК

После этого разъяснения 7 июня 2024 года Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с официальным заявлением. Оказалось, что дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта 17 июня 2024 года не будет.

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ДУМК Казахстан 2024 год Курбан айт
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