Казахстанцев выселяют из элитной гостиницы в Батуми

300 отдыхающих вынуждены покинуть уже оплаченные номера из-за постановления суда.

Казахстанцы оказались в числе туристов, которых в срочном порядке выселяют из элитной гостиницы грузинского Батуми, передает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

300 отдыхающих вынуждены покинуть уже оплаченные номера из-за постановления суда. В отеле не соблюдены правила пожарной безопасности, из-за чего там может повториться прошлогодняя трагедия, когда в результате возгорания погибли 11 человек.

Элитная гостиница в самом центре Батуми. Переполох начался здесь с самого утра. Постояльцы и персонал впопыхах собирают чемоданы. По судебному постановлению приостановлена работа отеля на неопределенный срок.

Постоялец отеля:

- Мы не знаем, что происходит и почему мы должны покинуть гостиницу. У нас был зарезервирован номер на пять дней. Не знаю, почему нас выселили. Якобы для нашей безопасности. Не знаю, во сколько нас переселят и куда, но этим вечером мы покинем гостиницу.

По заключению экспертов, главная причина закрытия отеля – отсутствие системы дымоудаления. Поэтому в случае пожара высок риск гибели постояльцев. Так и произошло 24 ноября прошлого года. В результате возгорания огонь распространился молниеносно. Тогда трагедия унесла жизни 11 человек.

Леван Маисурадзе, сотрудник службы по ЧС:

- Мы активно сотрудничаем с ее владельцами и уже выразили готовность помочь им в решении проблемы: дадим необходимые рекомендации и разумные сроки. Но пока хоть на один процент существует риск для здоровья и жизни отдыхающих и персонала, гостиница не заработает.

Администрация гостиницы знала о решении суда еще в июле. Однако менеджеры продолжали принимать клиентов. В конфликт вмешался местный Департамент туризма. Его сотрудники делают всё, чтобы посетители были размещены в другие гостиницы города Батуми с минимальными неудобствами. По их словам, этот факт никак не отразится на туристическом имидже страны, ведь эти меры приняты исключительно в целях самих отдыхающих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!