Внесены изменения в правила назначения адресной соцпомощи

По результатам консультирования, лицо или семья от себя лично или от имени семьи могут обратиться с заявлением на назначение адресной социальной помощи.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 20 июля 2018 года внесены изменения в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи, передает Zakon.kz.

В частности, правила предусматривают, что по результатам консультирования, лицо или семья от себя лично или от имени семьи могут обратиться с заявлением на назначение адресной социальной помощи.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- удостоверение личности (паспорт) гражданина РК, вид на жительство иностранца, постоянно проживающего в Казахстане, удостоверение лица без гражданства, удостоверение беженца, а для оралманов - удостоверение оралмана - для идентификации;

- сведения о наличии личного подсобного хозяйства;

- сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выплате адресной социальной помощи;

- свидетельство о рождения (смерти) ребенка (на всех детей) - по регистрациям, произведенным на территории РК до 13 августа 2007 года;

- свидетельство о регистрации заключения (расторжения) брака, в случае расхождения данных заявителя с данными в свидетельстве о рождении ребенка - по регистрациям, произведенным на территории Республики Казахстан до 1 июня 2008 года;

- справку учебного заведения согласно приложению 4 к Правилам предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, государственных специальных пособий из уполномоченной организации, если иждивенцы в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет являются обучающимися по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, высших учебных заведениях, запрашивается из учебного заведения один раз в год.

Дополнительно к заявлению от трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости, прилагаются:

- заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу;

- документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии);

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии).

От имени лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, также предоставляется письменное заявление в произвольной форме одного из родителей или его законных представителей о согласии на осуществление трудовой деятельности.

Подача заявления и необходимых документов третьими лицами для назначения адресной социальной помощи осуществляется по нотариально удостоверенной доверенности лица, имеющего право на получение адресной социальной помощи.

Документы представляются заявителем в подлинниках для сверки.

Согласно правилам, выплата адресной социальной помощи производится путем зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выплате адресной социальной помощи.

Размер адресной социальной помощи пересчитывается в случае изменения состава или совокупного дохода семьи со дня наступления указанных обстоятельств.

Получатель адресной социальной помощи в течение десяти рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств информирует Центр, а в сельской местности - акима об обстоятельствах, которые служат основанием для изменения размера адресной социальной помощи или права на ее получение.

При несвоевременном извещении получателем об обстоятельствах, влияющих на размер адресной социальной помощи, размер помощи пересчитывается с момента наступления указанных обстоятельств, но не ранее дня ее назначения, а в случае выявления представления заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой незаконное назначение адресной социальной помощи, выплата адресной социальной помощи лицу (семье) прекращается на период ее назначения.

Малообеспеченным семьям, в составе которых нет трудоспособных лиц или единственный трудоспособный член осуществляет уход за ребенком в возрасте до семи лет, ребенком-инвалидом, инвалидом первой или второй группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, безусловная денежная помощь назначается на текущий квартал с месяца обращения и выплачивается ежемесячно.

Обусловленная денежная помощь оказывается в форме ежемесячных или единовременных денежных выплат, одиноким или одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного члена, при условии его участия в мерах содействия занятости или при необходимости социальной адаптации.

Обусловленная денежная помощь назначается уполномоченным органом на период действия социального контракта (на шесть месяцев) с месяца обращения и выплачивается ежемесячно или единовременно за период, установленный в социальном контракте.

Единовременная обусловленная денежная помощь выплачивается один раз в три месяца.

Единовременная выплата используется исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязательств по социальному контракту, развитие личного подсобного хозяйства (покупка домашнего скота, птицы и другое), организацию индивидуальной предпринимательской деятельности (кроме затрат на погашение предыдущих займов, приобретение жилой недвижимости).

При невыполнении обязательств, предусмотренных в социальном контракте, Центр в течение двух календарных дней направляет уведомление заявителю или трудоспособному лицу, либо трудоспособным членам семьи о первичном (повторном) невыполнении обязательств, предусмотренных социальным контрактом.

В случае непринятия в течение семи календарных дней с момента отправки Центром уведомления заявителем или трудоспособным лицом мер по выполнению обязательств социального контракта Центр в течение одного рабочего дня:

- готовит заключение центра занятости о нарушении обязательств социального контракта.

- формирует электронный проект решения об уменьшении размера обусловленной денежной помощи в течение месяца на 50% на оставшийся период действия социального контракта, за исключением детей до 18 лет, лиц, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста) и одного из членов семьи, осуществляющего уход за ребенком в возрасте до семи лет.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 августа).

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