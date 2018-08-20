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Казахстан вводит запрет на ввоз российского бензина

Приказ вводится в действие после 26 августа.

Фото : Zakon.kz20 августа 2018, 11:12

Министр энергетики Казахстана подписал приказ от 3 июля 2018 года «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации», сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, введен запрет ввоза в Казахстан бензина из России сроком на три месяца железнодорожным транспортом.

Приказ вводится в действие после 26 августа.


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