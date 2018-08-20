"Скальная тропа" в Актау заиграла новыми красками

Пешеходная зона "Скальная тропа" стала популярной туристической достопримечательностью Актау.

12 августа прошел Пятый саммит Прикаспийских государств, в ходе которого главы государств подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Проведение в Актау саммита повлияло на экономическое и туристическое развитие региона. В частности, в Мангистауской области популярный туристический маршрут "Скальная тропа" приобрел новый, современный вид.

ТОО "Группа компаний "SKYMAX TECHNOLOGIES" успешно реализовало проект по освещению пешеходной зоны "Скальная тропа", а также оснащению профессиональной динамической цветной архитектурной подсветкой реликтовых скал, звуковым оборудованием и системой видеонаблюдения.

Великолепный вид cкал днем, но еще более захватывающее представление ночью создает продуманная и правильно спроектированная подсветка. По аналогичной технологии в мире осуществлен проект по освещению Ниагарского водопада.

Для реализации первой очереди проекта было установлено 150 прожекторов для архитектурной подсветки реликтовых скал, 320 напольных светильников для освещения пешеходной зоны, 20 видеокамер для обеспечения безопасности граждан, а также 20 динамиков для музыкального сопровождения и звукового оповещения.

"Благодаря передовым технологиям и профессионализму наших сотрудников, первая очередь технически сложного проекта была сдана всего за 7 недель. Установкой, пусконаладкой, нацеливанием камер и света, а также наладкой звука занималась команда из 22 человек. Мы рады были принять участие в таком важном проекте по развитию города Актау!" - рассказал руководитель проектов Данияр Рахатаев.

С 2002 года ТОО "Группа компаний "SKYMAX TECHNOLOGIES" является активным участником рынка системной интеграции. Компания предлагает широкий спектр услуг - от консультации, проектирования, установки, настройки, обучения до технического обслуживания в течение всего жизненного цикла системы. Все предлагаемые решения соответствуют мировым стандартам и нацелены на повышение качества жизни и безопасности людей.

С момента основания компании реализовано более 400 проектов на территории Казахстана, Средней Азии и Кавказа, в числе которых: международный аэропорт "Иссык-Куль", выставочный комплекс "EXPO-2017", Центральный стадион Алматы, ледовые дворцы "Алматы Арена", "Халык Арена" и многие другие.

ТОО "Группа компаний "SKYMAX TECHNOLOGIES".

г. Алматы, ул. Умбетбаева, 192 тел. +7 727 250 74 97

email: office@skymax.kz

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