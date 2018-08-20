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Нацбанк: Одобрено 1026 заявок на предоставление займа в рамках программы «7-20-25»

Всего выдан 441 заем на сумму 5,1 млрд тенге.

Фото : Zakon.kz20 августа 2018, 16:48

В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 20 августа 2018 года принято 1586 заявок на получение займа на сумму 18,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Из них одобрено 1026 заявок на предоставление займа на сумму 11,9 млрд тенге. Всего выдан 441 заем на сумму 5,1 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.

Как отмечается, при возникновении вопросов по программе «7-20-25» можно обращаться в ипотечную организацию «Баспана» по круглосуточному номеру + 7 (727) 227-20-25».

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации по ссылке: www.baspana72025.kz.


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