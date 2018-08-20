В МВД разработали программу профилактики краж после убийства Дениса Тена

По данным ведомства, общий уровень преступности в Алматы с годами только снижается.

В МВД РК дали развернутый ответ общественному совету Алматы по вопросам усиления борьбы с преступностью после убийства фигуриста Дениса Тена, в том числе с кражами чужого имущества в южной столице. В качестве ответных мер ведомство уже начало реализацию программы по предотвращению краж до 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, за последние годы в Казахстане наблюдается снижение количества регистрируемых уголовных правонарушений, в том числе и для Алматы. В первом полугодии преступность в городе сократилась на 11%, в том числе число тяжких, почти на 7% и особо тяжких преступлений – на 9%. Меньше совершено преступлений в общественных местах – на 19% и улицах – на 16%.

"Вместе с тем, в Алматы, являющимся крупным мегаполисом, криминогенная обстановка по объективным причинам, всегда была и остаётся более напряженной, чем в любом другом регионе страны. На сегодняшний день здесь регистрируется более 20% всех уголовных правонарушений, совершаемых в стране. Если уровень уголовных правонарушений в среднем по республике составляет – 161 на 10 тысяч населения, то в Алматы этот показатель равен 325. Анализ совершенных преступлений в Алматы жителями других регионов Казахстана показал, что в 2017 году ими совершено 7,5% преступлений (в текущем году – 7,7%). При этом, их большую часть составляют кражи, грабежи, разбои, мошенничества и хулиганства. Значительную часть преступлений совершают прибывшие в город жители Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей", - говорят в ответе на запрос.

Тем временем в Алматы самыми распространенными преступлениями являются кражи чужого имущества, доля которых в общей структуре преступности достигает 60%, то есть почти две трети всех преступлений. При этом 15% приходится на кражи сотовых телефонов и 13% – на кражи из квартир.

Как выяснилось, министерством уже разработана и в настоящее время реализуется очередная ведомственная программа по противодействию кражам на 2018-2020 годы. При этом раскрываемость краж в Алматы сегодня составила 34%, а по итогам 2017 года – 29%. Органы продолжают меры по пресечению деятельности организованных преступных групп как в стране, так и в Алматы. В 2018 году к уголовной ответственности в г.Алматы привлечен 21 член ОПГ.

В МВД отмечают, что практика последних лет показывает, что полиция зачастую остается "один на один" с проблемами профилактики преступности.

"Именно поэтому, несмотря на принимаемые меры, органам полиции ещё не удается создать в каждом городе, районе, регионе эффективную систему профилактики правонарушений, а также реализовать на должном уровне такие программы, как "Соседский присмотр", обеспечить "Нулевую терпимость" и повысить эффективность деятельности общественных формировании правоохранительной направленности", - говорится в сообщении.

Также важным моментом является то, что для проверки оперативно-служебной деятельности и проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий 19 июля 2018 года, во главе с начальником Департамента криминальной полиции МВД Баймурзиным А.Х., в Алматы направлена группа сотрудников центрального аппарата МВД, в том числе службы собственной безопасности. Наряду с этим, заместителем министра внутренних дел Жакуповым Р.Т. с выездом в г.Алматы осуществлен контроль за всесторонним, полным и объективным исследованием обстоятельств дела по факту убийства.

В ходе проверки и оказания практической помощи в ДВД были выявлены недостатки и нарушения в вопросах обеспечения охраны общественного порядка, контроля за профилактикой правонарушений в общественных местах и внутридворовых территориях, а также в организации работы участковых инспекторов полиции.

В ведомстве напомнили, что по результатам проведенного служебного расследования 13 сотрудников ДВД города, в том числе три руководителя привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Начальники Местной полицейской службы города Ж. Байкенов, а также Алмалинского района Кумабеков С.А. освобождены от занимаемых должностей.

Отметим, что общественный совет Алматы направлял аналогичные запросы еще в несколько инстанций. Однако в большинстве случаев они получили отписки, сообщил член совета Марат Шибутов на своей странице в Facebook.

Вот только дождались ответа от всех адресатов письма и теперь публикуем все

"АДГС переправило письмо в Национальное бюро по противодействию коррупции, а они сказали, что это не в их компетенции. Генеральная прокуратура приняла наши рекомендации к сведению и ответила, что будет их использовать при контроле ДВД. КНБ перенаправил все на уровень городского департамента и заявил, что департамент будет работать с ДВД, чтобы те стали лучше. Позже всех ответило МВД, потому что делало служебную проверку и другие действия. В общем, что-то они сделали, что-то будут делать, а что-то не будут. Это всего лишь один из эпизодов нашей борьбы за улучшение борьбы с преступностью в городе Алматы", - пообещал Шибутов.

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