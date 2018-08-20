В жутком ДТП в Павлодарской области два человека погибли, пятеро пострадали

В ходе аварии пострадали два маленьких ребенка, их с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Две автомашины столкнулись на трассе в Павлодарской области, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Павлодарской области.

По информации ведомства, смертельная авария произошла 19 августа на 45 километре автодороги Павлодар — Кызылорда. Стокнулись две автомашины "Hyundai Accent" и "Lexus RX300". В результате ДТП 45-летний водитель автомашины "Hyundai Accent" и 54-летний водитель "Lexus RX300" скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще пять пассажиров, находившихся в обеих машинах, среди которых двое детей, были доставлены в больницу.

"У ребенка 2016 года рождения — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга средней степени тяжести, у ребенка 2018 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом теменной кости. Оба ребенка госпитализированы в областную детскую больницу. Взрослых пассажиров: 1973, 1964 и 1995 годов рождения, с различными телесными повреждениями доставили в горбольницу №1 Павлодара", — говорится в сообщении

В настоящее время полиция начала досудебное расследование.

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