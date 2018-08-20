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Астану затопило. Вода заливает даже салоны автобусов с пассажирами

Осадков выпало намного выше нормы.

Фото : facebook20 августа 2018, 22:53

Коммунальные службы Астаны оперативно устраняют последствия ливня, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Осадков выпало намного выше нормы.

видео: Ксения Касенова/Facebook

Всего на улицах столицы слаженно работают более 100 единиц специализированной техники, в том числе по району «Есиль» 41- единиц техники, “Байқоңыр"- 21, «Алматы» - 26 единиц, «Сарыарка» - 14.
Кроме этого, в откачке воды задействованы две передвижные насосные станции.

Как обещают коммунальные службы, последствия сильного ливня будут ликвидированы в течение 2 часов при условии отсутствия сильных осадков. Просим жителей города с пониманием отнестись к технике на дорогах и заранее планировать свой маршрут.

Работа коммунальных служб будет идти круглосуточно пока не устранят осадки.

Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями дождя. Так, в Сети появилось видео, на котором дождевой водой затопило салон автобуса.


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