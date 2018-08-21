Актриса из "Уральских пельменей" продолжает пробиваться в депутаты

Ранее суд отменил регистрацию Юлии Михалковой на выборы в гордуму Екатеринбурга.

Свердловский областной суд 24 августа рассмотрит апелляционную жалобу актрисы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой на решение Ленинского суда Екатеринбурга, который отменил регистрацию актрисы на выборах в городскую думу, сообщает облсуд в понедельник, сообщает РИА Новости.

Ранее иск с требованием отменить регистрацию Михалковой подал кандидат от "Партии пенсионеров" Рустэм Казыханов. Суд удовлетворил его.

"Апелляционная жалоба Юлии Михалковой на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга будет рассмотрена Свердловским областным судом 24 августа 2018 года в 10.00 местного времени (8.00 мск)", — говорится в сообщении.

Михалкова подавала документы для регистрации кандидатом на выборах в городскую думу Екатеринбурга в качестве самовыдвиженца по девятому округу. По этому же округу подали документы еще пять кандидатов: Роман Тихонов от ЛДПР, Юрий Лесников от "Яблока", Виталий Чачин от "Справедливой России", Елена Дерягина от "Единой России" и Денис Курочкин от КПРФ.

Юлия Михалкова в 2016 году для участия в выборах депутатов Госдумы выдвинула свою кандидатуру на предварительное голосование "Единой России". По итогам праймериз участница шоу "Уральские пельмени" заняла третье место, но позже сняла свою кандидатуру.

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