Мусульмане Казахстана празднуют Курбан айт

В мечетях страны проходят праздничные богослужения, а в специально отведенных местах для забоя скота проводятся обряды жертвоприношения.

Мусульмане Казахстана, как и верующие в других странах сегодня отмечают Курбан айт. В 2018 году праздник жертвоприношения выпал на 21 августа. В стране выходной по случая первого дня любимого религиозного праздника, передает Zakon.kz.

Сегодня все мусульмане отправляются в мечеть, чтобы вместе совершить особую праздничную молитву - Айт намаз, по окончании которой нужно остаться на праздничную проповедь (хутбу) - это является сунной.

Как совершается праздничный намаз

Намаз ‘ид читается так же, как и другие намазы, с небольшой разницей в том, что в ‘ид намазе произносится на шесть такбиров больше:

В первом ракате, после произнесения первого такбира и дуа “сана”, произносятся еще три такбира. Во втором ракате, после чтения Корана, перед тем, как совершить поясной поклон, произносятся ещё три такбира, а затем еще один такбир для поясного поклона.

Итого в каждом ракате в положении кыяма в общей сложности произносится 8 такбиров.

После праздничного намаза все мусульмане поздравляют друг друга пожеланием: «Ид Мубарак!» - «Благословенного праздника!»

Омовение и наряды

Мусульманам в этот день желательно совершить омовение, а мужчинам сделать так, чтобы от их тела исходили приятные ароматы. Желательно также одеться в лучшие наряды.

Прием пищи перед молитвой

В день Курбан айта, Сунной (желательным, но не обязательным) является не есть до совершения праздничной молитвы и принесения в жертву животного, чтобы затем, совершив жертвоприношение, первой едой стало мясо жертвенного животного. Среди азиатских народов принято сразу готовить то, что быстрее всего жарится. Как правило, это легкие, сердце, печень и прочие внутренности, из которых получается замечательный куырдак.

Поздравления с праздником Курбан айт

Не возникает никаких сомнений в необходимости поздравить людей с приходом праздника Курбан айт. В этом случае произносят следующие слова:

«Такаббалла Аллах Минна уа Минкум» (Пусть Аллах примет это от нас и от вас).

Что лучше всего совершать после праздничной молитвы

В дни праздника можно приготовить праздничный дастархан, пригласить родственников, соседей, друзей. В эти дни особо поощряются поддерживание родственных связей, поэтому рекомендуем посетить своих родных и близких. Будьте доброжелательны, улыбчивы.

Подавайте милостыню, творите доброе.

Редакция Zakon.kz поздравляет всех мусульман Казахстана с праздником и желает всех благ, процветания и мира в ваших домах. Курбан айт кабыл болсын!

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