Полиция Алматы напомнила о запрете продажи скота в стихийных местах

Определены три торговых точки, где разрешена реализация животных.

В местной полицейской службе ДВД Алматы, по информации Управления сельского хозяйства и ветеринарии, сообщили, что в период праздника Курбан айт в разрезе города определены три торговые точки, по которым разрешена реализация сельскохозяйственных животных, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Продавать и покупать животных можно только в трех местах:

1. Убойный пункт ТОО «Ic-commerse» по адресу: Жетысуский район, ул. Полежаева д.93 А.

2. Рынок «Таусамалы» по адресу: Наурызбайский район, мкр. «Таусамалы», ул. Кунаева д.2.

3. Площадка возле комплекса «ДИ» по адресу: Наурызбайский район, ул. Жандосова д.2.

Продажа скота в других местах будет считаться стихийной торговлей, за что административным законодательством РК предусмотрена ответственность.

«Как правило, одно нарушение зачастую влечет за собой другое. Практика показывает, что во время стихийной торговли также нарушаются правила благоустройства города, допускаются нарушения правил дорожного движения, а если торговля развернута в непосредственной близости к проезжей части, то имеют место быть и заторные явления. В этой связи призываем горожан и гостей города к соблюдению закона, общепринятых норм и уважительному отношению друг к другу», - резюмировал заместитель начальника Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Торехан Исин.

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