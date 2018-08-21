Аномальный ливень: в Астане за ночь выпала почти месячная норма осадков

На данный момент ситуация, несмотря на аномальные осадки, выпавшие накануне, находится под контролем. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Столичным коммунальным службам, несмотря на то, что в ночь с 20 на 21 августа выпала почти месячная норма осадков, удалось сохранить в городе стабильную обстановку и обеспечить своевременную откачку воды из наиболее сложных участков. Тем не менее, специалисты городских служб продолжают выявлять места подтоплений после сильного дождя. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме: в городе задействовано 11 очистных сооружений, 2 пруда - накопителя, около 15 насосных станций, порядка 110 ассенизаторских машин и другой техники, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В ходе ночного объезда всех проблемных участков, затопленных в результате аномального ливня, заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов отметил, что основные работы ведутся на трех участках.

«Все слабые места, которые в городе есть, мы их знаем. Например, здесь, по проспекту Туран в первые 20 минут сильного залпового ливня накопилась вода, поэтому мы сразу же поставили 2 дополнительные передвижные насосные станции МЧС РК. Эти очистные сооружения перекачали 7 тыс. кубов в час. Мы видим, что как только стихает дождь, вода сразу уходит. Еще один проблемный участок, это район Акбулака, ул. Б.Момышулы. Очистные сооружения, которые установлены там, сейчас на реконструкции, также, на этом участке ведутся дорожные строительные работы. Так как город быстро растет, сейчас мы делаем проект, усиляем мощность, ставим 4 дополнительных бассейна. На данный момент, временно дополнительно установлены две насосные и одна большая станции. Они тоже принимают порядка 7 тыс. кубов, поэтому там уже вода сходит. Третья слабая точка - это по ул. А. Бараева. Как дождь прекращается, в течение 30-40 минут мы устраняем потоп. Мы выкачиваем 50 тыс кубов воды в час, это почти 1 млн 200 в сутки», - сказал заместитель акима Астаны в ходе ночного рейда.

Стоит отметить, что на сегодняшний день система ливневой канализации города состоит из 13-ти очистных сооружений и 3-х прудов-накопителей, 18,9 тысяч шт смотровых и дождеприемных колодцев, около 398,8 км магистральных коллекторов ливневой канализации и лотково-арычной сети, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью 12,93 тыс.га. Суммарная мощность очистных сооружений составляет 215,46 тыс.м3/сут. До конца 2018 года с учетом выделенного финансирования планируется завершить строительство 2-х ОС (район Логистического центра, в районе транспортной развязки М-2), провести реконструкцию 7-ми насосных станций ливневой канализации (в районе ТД Мечта, по ул. Ш.Куйбердыулы, по пр.Абылай хана, в районе пересечения улиц Сыганак и Сауран, в районе подземного перехода по пр. Республики, в районе ЖК Французский квартал, в районе стадиона Астана-Арена) 2-х магистральных коллекторов ливневой канализации (по ул. Габдуллина, в транспортной развязки по ш.Алаш). Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит увеличить площадь водосбора на 609,4 га, обеспечит прирост совокупной мощности очистных сооружений на 12,2 тыс.м3/сут.

На данный момент ситуация, несмотря на аномальные осадки, выпавшие накануне, находится под контролем. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Основные места подтопления устранены.

По словам синоптиков, менее, чем за сутки объем осадков, выпавших в городе, превысил месячную норму. Вместе с тем, по прогнозам дождливая погода в Астане сохранится ближайшие трое суток.

«А сейчас мы стоим на ул.Мангилик ел, так вот вся вода с левого берега, например, с улиц №27, ул. Улы дала, ул.Сыганак, ул. Керей и Жанибек хандар уходит на ул.Туран, где у нас очистные сооружения. За счет этого, как вы видите, все основные магистральные улицы сухие, то есть ливневая канализация работает полным ходом», - отметил он.

По словам К.Айтмухаметова, каждый раз, когда объявляется штормовое предупреждение, проверяется функционирование всех очистных сооружений.

«Мы отрабатываем все заявки, которые поступают, работы по устранению последствий стихии велись всю ночь», - отметил он.

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