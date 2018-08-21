Хочу быть второй женой депутата! - откровения алматинки

В Казахстане по закону, не расторгнув действующий брак, нельзя вступить в следующий. А, значит, двойная жизнь не имеет никакой юридической силы.

Волну возмущения интернет-пользователей вызвала видеозапись в социальной сети, на которой неизвестная девушка откровенно заявляет, что хочет быть токал или же "второй женой". Список требований к потенциальному кандидату весьма конкретный. Работа - не меньше чем акимом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

28-летняя алматинка Салтанат Кайранова работает парикмахером в салоне красоты и грезит о роскошной жизни с люксовыми автомобилями и о нарядах от ведущих мировых брендов. Голубая мечта стать второй женой состоятельного депутата. Или, как говорит она сама, на крайний случай, акима. На меньшее не согласна.

«Я со взрослым мужчиной не представляю себя женой, только любовницей, только "токал". Первая жена будет дома убираться, гладить. Стирка и так далее. А я буду в Дубай летать, в Париж, Лондон. Я еще дополнительно хочу стать актрисой, помощницей в сфере телевидения», - заявляет Салтанат Кайранова.

Таких охотниц за сытой и комфортной жизнью, арт-директор одного из столичных ресторанов Вадим Геращенко встречает ежедневно.

«Есть некоторый процент девушек, которые приходят за развлечением, в поиске себе партнера. Это те девушки, "на которых" приходят мужчины с хорошим "кэшем". Для заведения, в целом, в этом нет ничего негативного. Потому-что они заставляют других гостей тратить деньги», - объясняет арт-директор ресторана Вадим Геращенко.

Деньги, может, и тратят, но не женятся. Интерес у сторон взаимовыгодный. Состоятельных мужчин, которым любовница нужна, как говорится, для престижа немало. Но, по словам психологов, никакой речи о светлом будущем в таких отношениях быть не может.

«Никто не хочет замуж за лейтенанта, и растить его до генерала. Все хотят сразу генерала, поэтому девочки ищут мужчин богатых, обеспеченных, которые бы их содержали. Любовницы всегда существовали и никуда они не уходили. Скажем так, с древних времен. Другой вопрос, не нужно девочкам думать, что там хорошо. Там больно, там ревность, там обида», - утверждает психолог Наталья Обердерфер.

Мнения астанчан разделились. Одни осуждают многоженство, а другие считают, что ничего плохого в том, чтобы завести любовницу нет, лишь бы финансы позволяли.

В Казахстане по закону, не расторгнув действующий брак, нельзя вступить в следующий. А, значит, двойная жизнь не имеет никакой юридической силы.

«Неоднократно поднимался вопрос в нашем Парламенте о том, чтобы ввести институт многоженства, но он до сих пор не введен. Термин "токалка" нигде не регламентирован. Конечно, в обществе он широко применим, но это уже другой вопрос. Вообще, быть "токалкой" является рискованным в области права шагом со стороны женщины. В принципе, она претендовать де-юре на какое-то имущество не может, потому - что она не является супругой этого мужчины», - говорит юрист Бахтияр Галимжанов.

Такие нюансы искательниц красивой жизни не пугают. Они готовы продолжать охоту на состоятельных женатых мужчин, рекламируя себя всеми возможными способами.

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