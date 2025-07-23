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Мир

В Индии двое братьев женились на одной и той же девушке

Индийская свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 08:41 Фото: pixabay
В индийской деревне Шиллай два брата вступили в законный брак с одной и той же девушкой согласно древней традиции, сообщает Zakon.kz.

По данным NDTV, индийцы Прадип и Капил Неги из народа хатти женились на Суните Чаухан во время трехдневной церемонии. Этот редкий обычай, известный как джодидар, или джажда, сохранился только в некоторых общинах штата Химачал-Прадеш.

"Мы следовали традиции открыто, так как гордимся ею, и это было совместное решение", – заявил Прадип.

Его брат Капил тоже высказался. Он признался, что они с братом "обеспечивают их жене поддержку, стабильность и любовь как единая семья".

Как говорит генсек Совета народа хатти Кундан Сингх Шастри, традиция полиандрии в племени хатти имеет практические корни.

"В племенном обществе большая семья с несколькими мужчинами означает большую безопасность, – сказал он. – Обычай помогал избежать раздела семейных земель в сложных горных условиях".

Сейчас такая практика встречается редко, но она до сих пор юридически признана в Химачал-Прадеше. Церемония сопровождалась народными танцами и получила полное согласие всех участников.

Ранее мы писали, что одна из знаменитых сиамских близнецов Андраде вышла замуж.

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Аксинья Титова
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