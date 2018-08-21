Жильцы многоквартирного дома больше трех лет не могут получить документы на квартиры

Людьми без определенного места жительства, вот уже три года, являются еще 150 жильцов подъезда, который так и не сдали в эксплуатацию.

Жильцы одного из подъездов многоэтажного дома, а это больше 150 человек, несколько лет не могут получить документы на приобретенные квартиры. Все это время собственники пытаются добиться справедливости. Однако администрация столицы и правоохранительные органы ничем не могут или, как утверждают жильцы, не хотят помочь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Альбина Ивановна страдает онкологическим заболеванием. Чтобы побывать на приеме у врача, тяжелобольная женщина вынуждена ездить за несколько сот километров в Карагандинскую область. Именно там она прописана.

"Мне приходится очень большой путь пройти, чтобы пойти к своему врачу лечащему. Хотя здесь, это очень просто. Мне нужно ехать, мне нужно трястись в вагоне, мне нужно заранее, чтобы кто-то там очередь мне занимал, через кого-то, через посредников. Здесь я не могу пойти к врачу, потому что у меня нет прописки", - говорит жительница дома Альбина Каладий.

Людьми без определенного места жительства, вот уже три года, являются еще 150 жильцов подъезда, который так и не сдали в эксплуатацию. «Счастливые» обладатели квадратных метров испытывают трудности при устройстве на работу, а детей - в садик и школу. И это еще не весь перечень проблем.

За долгие три года жильцы обошли все инстанции. Дошли до самого акима Исекешева, который при встрече тут же дал указание подчиненным решить проблему. И даже четко обозначил сроки.

"Первого марта попали на отчетную встречу с Асетом Орынтаевичем. Он дал задание в течении 15-ти дней помочь нам. Но, по сей день подъезд не сдан в эксплуатацию, документы мы не получили", - рассказывает жительница дома Гульмира Баршакаева.

Несмотря на то, что все это время жильцы не могут узаконить свои права они исправно платят все налоги. Отчаявшиеся горожане обратились к юристу. За его услуги, кстати, тоже приходится платить.

"Это прямая вина застройщика, который согласно условиям договора и согласно действию законодательства, должен был ввести дом полностью в эксплуатацию. И, наверное, государственных уполномоченных органов, которые выдали право на строительство, получается, организации, которая не смогла этого сделать. То есть выделили земельный участок, дали разрешение на строительство и, соответственно, надлежащего контроля со стороны государственных органов не было, если ситуация такая случилась", - объясняет юрист Толеген Болтаев.

В самое ближайшее время юрист намерен обратится в суд, чтобы обязать строительную компанию, сдать оставшиеся квартиры в эксплуатацию. Попытка не первая. Но жильцы надеются, что в этот раз все получится.

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