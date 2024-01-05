Как жильцы могут управлять многоквартирным домом: утверждены правила

Министр промышленности и строительства приказом от 27 декабря 2023 года утвердил Правила принятия решений по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что собственники квартир и нежилых помещений, а также собственники парковочных мест и кладовок решают вопросы содержания общего имущества путем голосования, то есть открытого волеизъявления на собрании, проводимом явочным порядком или путем письменного опроса. Помимо этого проголосовать можно также при помощи объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Как проводятся собрания

Собрание проводится в двух формах:

путем открытого волеизъявления в явочном порядке, в том числе с использованием объекта информатизации в сфере жилищных отношений и ЖКХ, мобильного телефона и с использованием иных способов, не запрещенных законодательством РК; путем письменного опроса, в том числе с использованием объекта информатизации в сфере жилищных отношений и ЖКХ, мобильного телефона и с использованием иных способов, не запрещенных законодательством РК.

В обоих случаях обязательным условием является идентификация собственника квартиры, нежилого помещения.

Собрание проводится не реже одного раза в год. Его инициаторами могут быть совет дома либо председатель ОСИ, либо доверенное лицо простого товарищества. Помимо этого потребовать проведения собрания могут ревизионная комиссия (ревизор) либо не менее 10% собственников многоквартирного дома или жилищная инспекция.

Указанные лица должны предупредить собственников о дате проведения собрания не менее чем за 10 календарных дней. Сделать это можно, разместив соответствующие объявления в общедоступных местах, а также отправив индивидуальные сообщения на электронную почту или мобильные телефоны жильцов.

В уведомлениях о проведении собрания указывают такие данные:

дата, место, время проведения данного собрания;

повестка дня данного собрания;

сведения об инициаторе собрания;

форма проведения данного собрания (путем открытого волеизъявления на собрании, проводимом явочным порядком или письменного опроса);

порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться.

Материалы на собрании предоставляются инициатором для ознакомления собственникам квартир, нежилых помещений, а также лицам, участвующим в собрании, при обращении собственника квартиры, нежилого помещения до начала проведения собрания.

При созыве собрания по инициативе не менее 10% собственников квартир, нежилых помещений уведомление оформляется по установленной форме.

Для определения правомочности собрания требуется для начала зарегистрироваться в листе регистрации собственников квартир, нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, участвующих на собрании.

В листе регистрации указывают:

идентификационные данные собственника квартир, нежилых помещений либо его представителя (ФИО, сведения о документе, на котором основаны полномочия представителя, срок таких полномочий);

номер квартиры или нежилого помещения (номер сотовой связи, электронный адрес собственника квартиры, нежилого помещения, по которому могут направляться сообщения о проведении общих собраний).

Если собственнику квартиры, нежилого помещения принадлежит несколько квартир, нежилых помещений, он регистрируется по каждой квартире, нежилому помещению отдельно.

Как принимаются решения

Собрание правомочно принимать решение, если в нем участвуют более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Решение принимается большинством от общего числа собственников квартир, нежилых помещений, непосредственно принявших участие в голосовании по следующим вопросам:

избрания председателя объединения собственников имущества, доверенного лица простого товарищества, членов совета дома, переизбрания, а также досрочного прекращения их полномочий;

избрания ревизионной комиссии (ревизора), переизбрания, а также досрочного прекращения их полномочий;

принятия решения о выборе формы управления объектом кондоминиума либо делегировании полномочий о выборе формы управления совету дома;

принятия решения о выборе управляющего многоквартирным жилым домом или управляющей компании либо делегировании таких полномочий совету дома;

утверждения устава объединения собственников имущества или заключения договора простого товарищества;

принятия решения о замене (ремонте) лифтов многоквартирного жилого дома;

утверждения годового отчета по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума об исполнении годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения или третьим лицам части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду) либо делегирования такого полномочия совету дома;

принятия решения о выборе субъектов сервисной деятельности либо делегирования такого полномочия совету дома;

согласования, при необходимости, размера вознаграждения совету дома и ревизионной комиссии (ревизору) по итогам деятельности за отчетный период;

согласования размера оплаты труда председателю объединения собственников имущества, доверенному лицу простого товарищества;

принятия решения о выборе объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства либо делегирования такого полномочия совету дома.

Собрание принимает решение при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений по следующим вопросам:

определения общего имущества объекта кондоминиума, а также изменения его состава;

утверждения размера взносов для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, превышающего размер взносов, предусмотренных законом;

утверждения годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, внесения в нее изменений и дополнений, а также утверждения размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

утверждения размера оплаты за содержание парковочного места, кладовки в соответствии с методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума (модернизации, реконструкции, реставрации), об утверждении годовой сметы расходов на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

принятия решения о сборе целевых взносов и их размере;

принятия решения о расходовании денег, накопленных на сберегательном счете.

Решение о замене (ремонте) лифта в данном подъезде многоквартирного жилого дома можно принять при наличии согласия более двух третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений данного подъезда многоквартирного жилого дома с оформлением соответствующего протокола.

При этом замену (ремонт) лифта оплачивают собственники квартир, нежилых помещений данного подъезда.

Собрание собственников парковочных мест, кладовок (собрание ПМК) принимает решения при согласии большинства от общего числа парковочных мест, кладовок только по следующим вопросам:

утверждения размера оплаты за содержание парковочного места, кладовки в соответствии с методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

принятия решения собственниками парковочных мест, кладовок о сборе целевых взносов и их размере.

Особенности проведения собрания путем письменного опроса

Собрание проводится путем письменного опроса, если ранее объявленное собрание в явочном порядке не состоялось ввиду отсутствия кворума.

Собрание проводится по инициативе совета дома, председателя объединения собственников имущества, доверенного лица простого товарищества либо по требованию ревизионной комиссии (ревизора), либо по инициативе жилищной инспекции, либо по требованию не менее 10% собственников квартир, нежилых помещений.

Для организации собрания путем проведения письменного опроса определяется инициативная группа из числа собственников квартир, нежилых помещений, либо в указанных ранее случаях – собственников парковочных мест, кладовок.

В случае проведения собрания путем письменного опроса наряду с уведомлением о проведении такого собрания с указанием повестки дня, направляется лист письменного опроса нарочно либо посредством электронной почты каждому собственнику квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки в течение семи календарных дней с даты объявления письменного опроса. Листы письменного опроса являются неотъемлемой частью протокола собрания, прошиваются и нумеруются.

Собственник квартиры, нежилого помещения в листе письменного опроса указывает фамилию, имя, отчество (при его наличии) (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номер квартиры, нежилого помещения, заполняет собственноручно мнение по каждому вопросу, вынесенном на голосование, и подписывает лист письменного опроса.

Собственник парковочного места, кладовки в листе письменного опроса указывает фамилию, имя, отчество (при его наличии) (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номер парковочного места, кладовки, заполняет собственноручно мнение по каждому вопросу, вынесенном на голосование, и подписывает лист письменного опроса.

Письменный опрос проводится в срок не более двух месяцев с даты объявления собрания.

Подведение итогов голосования путем письменного опроса осуществляется коллегиально в составе членов совета дома, инициативной группы из числа собственников квартир, нежилых помещений (либо собственников парковочных мест, кладовок, соответственно), председателя ОСИ или доверенного лица простого товарищества либо представителя управляющей компании, либо управляющего многоквартирным жилым домом (в случае их наличия).

Итоги голосования путем письменного опроса оформляются протоколом.

Особенности проведения электронного голосования

Голосование собственника квартиры, нежилого помещения, осуществляется посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, абонентского устройства сотовой связи и с использованием иных способов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, с обязательной идентификацией собственника квартиры, нежилого помещения.

Итоги электронного голосования фиксируются посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

При подведении итогов голосования учитываются голоса собственников квартир, нежилых помещений на собрании, проводимом явочным порядком и посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и ЖКХ, путем письменного опроса и посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и ЖКХ.

Итоги голосования путем письменного опроса на бумажном носителе, а также электронного листа опроса суммируются и оформляются протоколом, а затем размещаются в объектах информатизации в сфере жилищных отношений и ЖКХ либо оформляются непосредственно в объектах информатизации.

В случае электронного оформления протокола председатель, секретарь, члены совета дома подписывают ЭЦП.

Принятые собранием решения, оформленные протоколом бумажной форме или распечатанного электронного протокола, являются документом при рассмотрении спорных и иных вопросов в суде, иных государственных органах и организациях как волеизъявление собственников квартир, нежилых помещений, а также служит основанием для расчета жилищной помощи.

Каждый собственник квартиры, нежилого помещения получает результаты голосования других собственников, квартир, нежилых помещений.

Собственник парковочного места, кладовки получает результаты голосования только, как проголосовали другие собственники парковочных мест и кладовок.

Приказ вводится в действие 15 января 2024 года.