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Жители поселка Туркестанской области строят дом для малоимущих односельчан

Жители поселка планируют построить еще два дома.

Фото : кадр из видео22 августа 2018, 09:02

Жители поселка Шубарсу в Ордабасинском районе начали строить дом для малоимущих односельчан. В ауле насчитывается несколько неблагополучных семей, которым даже негде жить, сообщает shymkenttv.kz.

Группа неравнодушных решила помочь бедствующим и возвести для них крышу над головой. Среди очередников на благотворительное жилье и семья Акмарал Жолдасовой, которая переехала в Шубарсу из Узбекистана. Сейчас семья ютится в арендном жилье.

Сначала к строительству дома приступила небольшая группа инициаторов, но со временем их ряды увеличились. Помогать деньгами, а иногда и строительными материалами начали неравнодушные жители со всех близлежащих сел. Казахский народ никогда не оставлял людей в беде, говорят местные жители.

В поселке Шубарсу живет около 70 малоимущих семей, и соседи всегда помогают друг другу. Участок, на котором строится дом, стоит 710 тысяч тенге, их собрали всем миром. Чтобы обеспечить жильем хотя бы часть нуждающихся в жилье людей, жители поселка планируют построить еще два дома.


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