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Чтобы мама вернулась: житель Кызылординской области "заминировал" собственный дом

Житель Кызылординской области "заминировал" свой дом, чтобы вернуть маму Фото: pixabay
Пьяный житель поселка в Кызылординской области после ссоры с матерью заявил о том, что у него дома заложена бомба, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Кызылординской области 7 ноября, вечером 5 ноября в полицию позвонил неизвестный. Мужчина рассказал, что якобы заложил взрывное устройство между домами в одном из поселков региона. На указанное место сразу же выехали кинологи, полицейские и специалисты по разминированию.

Проверив дом и прилегающую территорию, полицейские не нашли никаких взрывных устройств. Телефонного террориста быстро вычислили и задержали. Им оказался 39-летний местный житель, который на тот момент был пьян.

"Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, поссорился со своей мамой, в результате чего последняя ушла из дома. Как отметил подозреваемый, он сообщил о заложенной бомбе возле своего дома, чтобы мама, услышав про это, вернулась", – рассказали в ДП Кызылординской области.

В отношении жителя поселка возбудили уголовное дело по ст. 273 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет). Идет следствие. Чем завершилась семейная драма, в полиции не уточнили.

Ранее сообщалось, что школьник из Карагандинской области "заминировал" Дом культуры ради шутки.

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