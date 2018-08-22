11 человек арестованы по делу об убийстве 19-летнего жителя Мангистау

Сельская молодежь устроила драку на улице из-за незначительного повода.

Более десяти человек проходят фигурантами по делу об убийстве 19-летнего жителя Мангистау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Tumba.kz.

По факту убийства 19-летнего парня возбуждено уголовное дело по трем статьям.

"Молодой человек погиб в результате огнестрельного ранения. По факту групповой драки со смертельным исходом ведется досудебное расследование по статьям 99 (убийство), 293 (хулиганство) и 287 (незаконное ношение оружия) Уголовного кодекса РК", - сообщили в ДВД Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось 9 августа в селе Акшукур Тупкараганского района. Сельская молодежь устроила драку на улице из-за незначительного повода.

В результате полученных травм один из участников драки – местный житель 1999 года рождения - попал в больницу в тяжелом состоянии и впал в кому. 12 августа молодой человек скончался, не приходя в сознание.

По данному делу арестованы 11 человек.

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