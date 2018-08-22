В сентябре введут первую линию БРТ в Алматы

Остальные участки завершат до конца года.

В Алматы первый этап по линии безрельсового транспорта будет введён до конца этой недели по участке улицы Тимирязева от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев, сообщает BNews.kz.

Спикер рассказал, что за лето на многих улицах города произошли изменения в части организации дорожного движения, было введено одностороннее движение по улицам Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя, Макатаева, Муратбаева, Шарипова, Жамбыла и Карасай батыра.

Кроме этого в Алматы проводится реконструкция проспекта Назарбаева, Абая, Аблайхана, Достык. Строятся линии безрельсового транспорта по улицам Тимирязева, Джандосова. От участка Джандосова-Алтынсарина до улицы Тимирязева и до улицы Желтоксан.

"Первый этап по линии БРТ будет вводится по улице Тимирязева от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова, уже до конца этой недели этот участок будет готов для введения линий БРТ. Остальной участок до конца этого года полностью будет завершен. Участки будут вводить до 15 сентября в дальнейшем по улице Тимирязева от улицы Байзакова дальше в западном направлении", - сказал Жандос Мураталиев.

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