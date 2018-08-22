Автобус с пассажирами опрокинулся в Алматинской области

Пострадали дети и беременная женщина.

Фото : кадр из видео

В Алматинской области перевернулся автобус с 15 пассажирами, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись инцидента опубликовали в Instagram. По данным пресс-службы акимата области, автобус 412 маршрута перевернулся близ поселка Ашыбулак в Илийском районе.

"Автобус пассажирский. Сейчас пострадавшие отправлены в центральную районную больницу в поселке Утеген Батыра. Состояние стабильное, их жизни ничего не угрожает, все под наблюдением. С минуты на минуту ожидаем предварительные диагнозы пострадавших. В автобусе были дети и одна беременная женщина, которая сейчас находится под усиленным наблюдением врачей", - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

По имеющейся информации, жители поселка поехали на алматинскую барахолку для покупки школьных принадлежностей.

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