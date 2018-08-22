Женщина украла портмоне у посла в Астане

Ранее судимая жительница Алматинской области совершила кражу в ТРЦ.

В Астане сотрудниками криминальной полиции ДВД города задержана ранее судимая жительница Алматинской области, которая 17 августа в ТРЦ "Керуен" совершила кражу портмоне из кармана пиджака Посла иностранного государства в Республике Казахстан. Об этом сегодня в ходе брифинга по криминогенной ситуации в стране сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.

Кроме этого, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области в Рудном был задержан ранее судимый местный житель, у которого по месту проживания изъят гранатомет "РПГ-22".

В Костанае задержан житель города, который украл из обмененного пункта 392 тысяч долларов. При обыске в квартире задержанного изъят автомат "АК-103" и патроны к нему.

В Жамбылском районе Алматинской области сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом и криминальной полиции ДВД Алматы задержан житель Туркестанской области, который ограбил ТОО в Алматы на сумму порядка восьми миллионов тенге.

Также Садубаев прокомментировал видео с участием начальника ДВД Атырауской области Дуйсембаева А.С.

По его словам событие имело место в октябре 2014 года.

Во время отпуска Дуйсембаев, занимавший на тот период должность первого заместителя начальника этого же ДВД, вместе со своим другом семьями находились в Минске. Его друг по приглашению прибыл в игорное заведение своего знакомого. Однако супруга была против, и с целью отговорить его от игры попросила приехать в казино Дуйсембаева, что и стало причиной посещения последним указанного игорного заведения.

Дуйсембаев участия в игре не принимал, что достоверно подтверждается проведенной проверкой в октябре 2014 года.

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