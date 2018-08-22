Видео из казино объяснил начальник ДВД Атырауской области

Дуйсембаев участия в игре не принимал - Садубаев.

Официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев прокомментировал видео с участием начальника ДВД Атырауской области Дуйсембаева А.С, сообщает Zakon.kz.

По его словам событие имело место в октябре 2014 года.

"Во время отпуска Дуйсембаев, занимавший на тот период должность первого заместителя начальника этого же ДВД, вместе со своим другом семьями находились в Минске. Его друг по приглашению прибыл в игорное заведение своего знакомого. Однако супруга была против, и с целью отговорить его от игры попросила приехать в казино Дуйсембаева, что и стало причиной посещения последним указанного игорного заведения", - сообщил Садубаев.

Дуйсембаев участия в игре не принимал, что достоверно подтверждается проведенной проверкой в октябре 2014 года.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как начальник ДВД Атырауской области посетил казино в Минске. В описании к ролику сообщается, что, по данным источника, компания в этот день проиграла более 1 200 000 долларов.

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