Акимом Павлодара назначен Ануар Кумпекеев
Предыдущий аким Павлодара Нуржан Ашимбетов назначен на должность главы Экибастуза.
Акимом Павлодара назначен Ануар Кумпекеев, сообщает zakon.kz.
Ануар Каиргельдыевич Кумпекеев родился 16 июня 1984 года в Павлодаре.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (2001-2005). Бакалавр экономики.
· Бредфорский университет (Великобритания) (2006-2007)
Обладатель Международной стипендии Президента РК «Болашак» (2006-2007)
Магистр экономической политики
· Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова (2014-2016). Строительство.
Трудовой стаж:
· Ведущий специалист, главный специалист Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения РК, г.Астана (09.2005-07.2006);
· Директор Департамента маркетинга и коммерциализации, директор Департамента стратегического развития РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» (10.2007-09.2008);
· Руководящие должности в коммерческих структурах (09.2008-11.2009);
· Директор Департамента научно-технической политики и нормирования, управляющий директор - член Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», г.Астана (12.2009-07.2012);
· Заместитель акима города Степногорск Акмолинской области (строительство, архитектура, энергетика, ЖКХ, транспорт, автомобильные дороги, земельные отношения) (07.2012-24.05.2015);
· Аким города Степногорск Акмолинской области (с 24.05.2015)
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