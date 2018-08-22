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Акимом Павлодара назначен Ануар Кумпекеев

Предыдущий аким Павлодара Нуржан Ашимбетов назначен на должность главы Экибастуза.

Фото : Nur.kz22 августа 2018, 18:15

Акимом Павлодара назначен Ануар Кумпекеев, сообщает zakon.kz.

Ануар Каиргельдыевич Кумпекеев родился 16 июня 1984 года в Павлодаре.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (2001-2005). Бакалавр экономики.

· Бредфорский университет (Великобритания) (2006-2007)

Обладатель Международной стипендии Президента РК «Болашак» (2006-2007)

Магистр экономической политики

· Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова (2014-2016). Строительство.

Трудовой стаж:

· Ведущий специалист, главный специалист Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения РК, г.Астана (09.2005-07.2006);

· Директор Департамента маркетинга и коммерциализации, директор Департамента стратегического развития РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» (10.2007-09.2008);

· Руководящие должности в коммерческих структурах (09.2008-11.2009);

· Директор Департамента научно-технической политики и нормирования, управляющий директор - член Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», г.Астана (12.2009-07.2012);

· Заместитель акима города Степногорск Акмолинской области (строительство, архитектура, энергетика, ЖКХ, транспорт, автомобильные дороги, земельные отношения) (07.2012-24.05.2015);

· Аким города Степногорск Акмолинской области (с 24.05.2015)


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