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В Алматы перекроют отрезок улицы Назарбаева

Причина - проведение ремонтных работ.

Фото : Udm-Info22 августа 2018, 19:20

Движение по отрезку улицы Назарбаева в Алматы будет перекрыто, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В связи с проведением среднего ремонта по пр.Назарбаева движение транспортных средств от ул.Гоголя до ул.Толе би будет перекрыто с 20:00 ч. 22 августа до 08:00 ч. 24 августа», - говорится в сообщении.


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