В Алматы перекроют отрезок улицы Назарбаева
Причина - проведение ремонтных работ.
Фото : Udm-Info22 августа 2018, 19:20
Движение по отрезку улицы Назарбаева в Алматы будет перекрыто, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
«В связи с проведением среднего ремонта по пр.Назарбаева движение транспортных средств от ул.Гоголя до ул.Толе би будет перекрыто с 20:00 ч. 22 августа до 08:00 ч. 24 августа», - говорится в сообщении.
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