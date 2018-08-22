В Алматы перекроют отрезок улицы Назарбаева

Причина - проведение ремонтных работ.

Движение по отрезку улицы Назарбаева в Алматы будет перекрыто, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В связи с проведением среднего ремонта по пр.Назарбаева движение транспортных средств от ул.Гоголя до ул.Толе би будет перекрыто с 20:00 ч. 22 августа до 08:00 ч. 24 августа», - говорится в сообщении.

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