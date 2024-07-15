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Несколько улиц перекроют в Алматы

Несколько улиц перекроют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 16:40 Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районе Алматы временно закроют проезд по нескольким улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Движение автотранспорта будет ограниченно:

  • с 9:00 16 июля до 19:00 17 июля движение будет закрыто по улице Карасай батыра от улицы Шарипова до улицы Кожамкулова;
  • с 9:00 17 июля до 16:00 18 июля движение будет ограничено по улице Наурызбай батыра от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра по одной полосе. Проезд будет открыт по оставшимся трем полосам.

В акимате города отметили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

"Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее в Астане участок улицы Бухар Жырау перекрыли на месяц. А с 07:00 15 июля до 07:00 16 июля полностью будет перекрыт участок по переулку Келешек от проспекта Тлендиева до улицы Жанаконыс.

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