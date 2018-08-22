В Алматы горела квартира в ЖК «Шахристан»

В ходе тушения пожара было эвакуировано 30 человек, из них 10 детей.

Крупный жилой комплекс «Шахристан» горит в Алматы, сообщает zakon.kz.

В среду, 22 августа, в 19:43 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры в 13-этажном жилом доме по адресу: улица Торайгырова угол улицы Навои

«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 19:48 часов. Огнеборцы производят тушение пожара, параллельно проверяя на наличие людей. Силы и средства наращиваются по повышенному номеру вызова, - сообщает пресс-служба ДЧС города.

В тушении пожара были задействованы внутренние пожарные краны. В ходе тушения пожара было эвакуировано 30 человек, из них 10 детей.

Как выяснилось, произошло горение балкона и комнаты квартиры на 11-м этаже 13-ти этажного жилого дома. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на вышележащие и нижерасположенные этажи.

Пожар локализован в 20:09 часов и ликвидирован 20:18 часов.

Площадь пожара составила 60 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

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