New media тренды обсуждены в Алматинской области

Встреча проходила в формате интерактивной беседы, и аудитории было много вопросов. И спикеры подробно отвечали на каждый.

В двухдневном семинаре«Blog Camp Alakol summer school» участвовали и обменивались опытом известный политолог и автор известного телеграмм канала, управляющий директор GR Consulting Group Ербол Едилов, пресс-секретари области, а также наиболее активные представители республиканских и региональных СМИ. Летняя школа прошла в рамках программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает zakon.kz.

Местом встречи блогеров и журналистов стала алакольская зона «Alakol resort». Именно здесь в течение двух дней участники слушали лекции и получали новые знания. Так участиники семинара узнали о новых тенденциях казахстанских медиа, таких как нетворкинг,элитология, big data и многое другое.

Открывая мероприятие, руководитель управления внутренней политики Алматинкской области Рустам Алпысбаев, подчеркнул, что роль СМИ в современном обществе очень большая.

- Второй год подряд проводим летнюю школу. Мы специально выбрали место для семинара – озеро Алаколь. Нам хотелось, чтобы вы своими глазами увидели всю красоту этой местности. Считаю, что такие встречи нужны. Мы знаем, что для вас важно будущее государства, и его процветание. Именно поэтому собрали здесь лучших знатоков, чтобы вы правильно донесли до народа всю суть статьи Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания ». Тем самым мы повысим конкурентоспособность казахстанцев. При этом нужно особое внимание уделить культуре, образованию, науке, и туризму. Ваша роль, в продвижении национальной идеи велика, - сказал Рустам Алпысбаев .

Главным спикером стал, приглашенный гость из Актау советник ректора КГУТИ им.Ш. Есенова Ербол Едилов. В разные годы он занимал должности внештатного корреспондента «Агентсва Хабар», специалиста по безопасности прокуратуры города Жанаозен, помощника прокурора города Жанаозен по надзору за законностью в социально-экономической сфере, советника генерального директора ТОО «Бургылау» по правовым вопросам и безопасности , директора департамента управления человеческими ресурсами АО «Мангистаумунайгаз» и многое другое.

- Интернет пространство - это один из ведущих инструментов, на сегодняшний день, в формировании общественного мнения. Поэтому мы должны уделять этой сфере большое внимание. Не секрет, что сейчас за несколько минут собрать тысяча лайков и миллион просмотров. Для этого у нас должен быть правильный контент. За счет этого новость или пост разлетится по всему миру. Сейчас много новшеств для этого есть. Например, нетворкинг — это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи. При этом, в сути нетворкинга лежит выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощи. А Big data — социально-экономический феномен, который связан с тем, что появились новые технологические возможности для анализа огромного количества данных, - отметил Ербол Едилов.

По словам спикера, Телеграмм одна из социальных площадок, где можно делится мыслями. Так Ербол Едилов поделился секретами ведения успешного, читабельного Телеграмма. Помимо этого, на его лекциях была затронута не только тема социальных сетях, но и сфера политологии.

Во – второй день участников ждал не менее интересный семинар. Спикером стал пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел. Он ознакомили участников с принципами работы в интернете, и провел небольшой мастер-класс, как правильно нужно писать на тему « Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

- Главная цель летней школы раскрыть потенциал и повысить профессионализм молодых журналистов и блогеров, а также обмен опытом с регионами и подготовка качественного контента в сети, который будет интересен для широких масс пользователей. Думаю, мы должны обменяться опытом и знаниями. Журналисты на день должны побывать пресс-секретарями и наоборот, - отметил Галымурат Жукел

Напомним, что встреча проходила в формате интерактивной беседы, и аудитории было много вопросов. И спикеры подробно отвечали на каждый заданный вопрос.

В ходе мероприятия также организованы мастер-классы по информационной поддержке реализации программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

- Мне очень понравилось здесь. Семинары все полезны. Узнал много нового, что очень важно для нас молодых журналистов. Теперь наша задача применить все эти уроки на деле, - поделился журналист областной газеты «Жетысу» Серик Кантаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!