В Алматинской области начался суд по делу о разборке, в которой погиб полицейский

Никто даже не предполагал, что потасовка обернется смертью двух друзей.

В Алматинской области начался процесс по делу об убийстве полицейского. На скамье подсудимых двое из пяти предполагаемых зачинщиков кровавой разборки, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Криминальная история потрясла Есик в мае. Шестеро друзей устроили драку около кафе, в котором отдыхали. Позже к компании присоединились еще двое знакомых, в ход пошли ружье и нож. От полученных ранений майор полиции Куаныш Рыспеков и его друг скончались. Но у стороны защиты совсем другая версия.

Спустя три месяца после трагедии они впервые встретились лицом к лицу. В зале суда ждут родственники погибших. За стеклом – подозреваемые в убийстве. Первым свою версию рассказывает единственный выживший из трех пострадавших.

- Мы шутили и кто-то за столом стал называть Куаныша и Ержана «скотом». Говорили: «Мал, мал». Это, что, прикол? Мы вышли на улицу. Я помню, как подъехала машина и оттуда вышла толпа, человек пять. Там и Олжас был, началась драка. Я услышал рядом выстрел. Посмотрел и увидел у Олжаса в руках ружье, он стрелял в мою сторону. Дальше ничего не помню, - рассказывает пострадавший Кахарман Жуман.

Главный свидетель уверяет, это была обычная потасовка. Никто из присутствующих даже не предполагал, что она обернется смертью двух друзей. Пока конфликтующие не стали звать на помощь своих знакомых. Те приехали с оружием. После майора полиции вместе другом доставили с ранениями в больницу. А третий приятель, Ержан, скончался на месте. На теле убитого эксперты насчитали 50 ранений дробью.

- Дробь говорит о том, что было произведено огнестрельное ранение. Расстояние в пределах от 4 до 7 метров. Кровопотеря – основная причина смерти, - говорит судмедэксперт Бауржан Кураметов.

Майор полиции Куаныш Рыспеков скончался в больнице через сутки. Экспертиза показала, причиной смерти стала инфекция, которая попала в организм после удара ножом. Но убивать друзей никто не хотел. По крайней мере, так утверждают оба подозреваемых. Свою вину они признали частично.

- Цели убивать не было. Я хотел их отпугнуть. Это была самооборона.

На том, что эта была самооборона, настаивают и адвокаты. Мол, участников кровавой расправы было вдвое больше. В тот день за помощью к приятелям обратились не только обвиняемые, но и потерпевшие.

- Их было пятеро, и ружье он вытащил после того, когда друзья приехали. Мы сейчас назначаем экспертизу: там видно, что необходимая оборона была.

Как все было на самом деле, станет ясно после того, как будут готовы результаты экспертизы. Дело расследуют по двум статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство.

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