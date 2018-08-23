Карин рассказал, почему в Казахстане нет трансляции Азиады-2018

Национальные телеканалы ряда соседних стран также были вынуждены отказаться от показа Азиады.

Казахстанский политолог и общественный деятель, председатель правления АО "РТРК "Казахстан" Ерлан Карин на своей странице в Facebook объяснил, почему в Казахстане не транслируется Азиада-2018, передает Zakon.kz.

"Показ Азиатских игр также нами был запланирован и соответственно был заложен бюджет на освещение игр. Но, в связи с тем, что стоимость лицензионных прав в несколько раз была повышена, нам пришлось отказаться от трансляции Азиады. Менеджерами нашего канала еще с декабря 2017 года были начаты переговоры с правообладателями Азиатских игр и эти переговоры велись до последнего момента. Однако, как я уже упомянул, стоимость лицензии в этом году в несколько раз превысила к примеру лицензионную стоимость Летних Олимпийских Игр и других важнейших спортивных мероприятии мирового уровня. Мы об этом поставили в известность в свою очередь Международные спортивные организации. Но в связи, с тем, что правообладателем Азиатских игр является частная международная компания, в деятельность которой не могут вмешиваться как государственные структуры, так и Международный Олимпийский комитет или Азиатский совет", - написал Карин.

По его словам, с такой ситуацией столкнулись не только они. Национальные телеканалы ряда соседних стран также были вынуждены отказаться от показа Азиады.

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