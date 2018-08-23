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Китай планирует обжаловать новые американские пошлины

США в четверг вводят новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов.

Фото : © AP Photo / Andy Wong, File23 августа 2018, 11:09

Китай обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введением США новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

"Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин", — говорится в сообщении торгового ведомства КНР.

Как отмечается, решения, которые в Вашингтоне приняли, "не считаясь со мнением других", очевидно являются нарушением принципов ВТО.

"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена продолжать принимать ответные действия", — говорится в заявлении.

США в четверг вводят новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов, Китай ответит на действия американской стороны симметрично. Ранее КНР заявила, что ответные 25-процентные таможенные пошлины вступят в силу через минуту после соответствующего шага Соединенных Штатов.


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