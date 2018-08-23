Туристы первым делом спрашивают: Где ваша белка, хочу посмотреть? - Байбек

За вложенные в белку деньги мы никогда бы не добились столь мощного информационного эффекта - аким.

Аким Алматы Бауржан Байбек снова высказался об арт-объекте на Атакенте, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на основе конкурса в разных частях города было установлено 16 арт-объектов. Акимат сегодня работает с американской компанией, которая прогнозирует будущее города в контексте мирового развития. По словам акима, самый большой вид развивающегося бизнеса - туризм, в том числе культурный, который приносит больше всего денег.

"О городе должны говорить. Одним из ярких примеров является белка, вызвавшая жаркий спор. Особенно по поводу ее цены - 23 миллиона тенге. При этом из бюджета мы инвестировали только 15 миллионов. По мировым меркам это совершенно недорогой проект. По словам автора белки, его аналогичная структура "Лис" в Шанхае, который в два раза меньше по объему, стоит порядка 100 тысяч долларов", - сказал градоначальник на августовском совещании перед началом учебного года.

По его словам, инвестированные средства давно окупились сполна. Об инсталляции белки рассказали многие мировые СМИ - BBC, New York Post, Fox News, российские и казахстанские.

"За вложенные в белку деньги мы никогда бы не добились столь мощного информационного эффекта. Теперь приезжающие туристы первым делом зачастую спрашивают: "Где ваша белка, хочу посмотреть?". Кстати, многие из других городов Казахстана приезжают не ради Чимбулака и Медео, они приезжают посмотреть на белку", - сказал Байбек.

Он также отметил, что власти города прогнозировали такую реакцию горожан.

"Мы знали, что она будет. Белка стала неким индикатором готовности алматинцев воспринимать что-то новое, необычное, готовность двигаться вперед. Белка очень точно характиризует алматинцев - это говорит автор. Алматинцы, как белка в колесе, постоянно в движении, заботах. Как говорят авторы проекта, даже ее огромный размер отражает характер алматинцев. Мы часто любим все преувеличивать, делать из мухи слона. А еще белка - это чистый воздух, чистая вода и деревья. В этом также важный посыл автора", - заключил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!