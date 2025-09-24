Агрессивная белка атакует туристов во время прогулки по американской долине Лукас

Агрессивная белка напала на пятерых жителей штата Калифорния. Известно, что двое пострадавших попали в больницу, сообщает Zakon.kz.

Джоан Хеблэк рассказала ABC 7 News о том, что столкнулась с белкой во время утренней прогулки по долине Лукас.

"Она появилась из ниоткуда. Я вообще не видела, как она подбегает ко мне", – вспомнила женщина.

По ее словам, животное вцепилось зубами и когтями в ногу Хеблэк. Раны оказались настолько серьезными, что ей пришлось обратиться к врачу.

Другой пострадавшей стала Изабель Кампой. Она вместе с племянницей гуляла в том же районе, что и Хеблэк, как вдруг их стала преследовать белка. Зверек пытался вцепиться в лицо Кампой, но она стала защищаться руками. Как вспоминает племянница, было много крови.

Местные жители предполагают, что во всех нападениях виновата одна и та же белка. Эксперт по диким животным Ванесса Поттер из организации WildCare отметила, что белки не переносят бешенство. Она объяснила, что, скорее всего, агрессивного зверька раньше кормили люди. Белка привыкла к этому, поэтому, если люди не дают ей лакомств, нападает на них.

Ранее сообщалось, что дикая колония кошек постепенно захватывает школу в Великобритании.