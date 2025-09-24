#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.8
637.84
6.49
Мир

Агрессивная белка атакует туристов во время прогулки по американской долине Лукас

белка атакует американцев во время прогулки, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 00:24 Фото: pixabay
Агрессивная белка напала на пятерых жителей штата Калифорния. Известно, что двое пострадавших попали в больницу, сообщает Zakon.kz.

Джоан Хеблэк рассказала ABC 7 News о том, что столкнулась с белкой во время утренней прогулки по долине Лукас.

"Она появилась из ниоткуда. Я вообще не видела, как она подбегает ко мне", – вспомнила женщина.

По ее словам, животное вцепилось зубами и когтями в ногу Хеблэк. Раны оказались настолько серьезными, что ей пришлось обратиться к врачу.

Другой пострадавшей стала Изабель Кампой. Она вместе с племянницей гуляла в том же районе, что и Хеблэк, как вдруг их стала преследовать белка. Зверек пытался вцепиться в лицо Кампой, но она стала защищаться руками. Как вспоминает племянница, было много крови.

Местные жители предполагают, что во всех нападениях виновата одна и та же белка. Эксперт по диким животным Ванесса Поттер из организации WildCare отметила, что белки не переносят бешенство. Она объяснила, что, скорее всего, агрессивного зверька раньше кормили люди. Белка привыкла к этому, поэтому, если люди не дают ей лакомств, нападает на них.

Ранее сообщалось, что дикая колония кошек постепенно захватывает школу в Великобритании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Медбрат предстанет перед судом из-за избиения пациента в Костанае
22:35, 24 сентября 2025
Медбрат предстанет перед судом из-за избиения пациента в Костанае
Как накопить деньги на мечту при маленькой зарплате – советы финансистов
15:10, 24 сентября 2025
Как накопить деньги на мечту при маленькой зарплате – советы финансистов
Алсу выступила против "мудрых жен", раскритиковав оправдание измен
14:42, 24 сентября 2025
Алсу выступила против "мудрых жен", раскритиковав оправдание измен
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: